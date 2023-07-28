Документы для регистрации на выборы главы Нижегородской области подали пять человек

Голосование пройдет в сентябре

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Избирком Нижегородской области завершил прием документов для регистрации кандидатов на губернаторские выборы, которые пройдут в сентябре. Документы представили пять человек, следует из данных, опубликованных в Telegram-канале комиссии.

Так, документы подали Владислав Атмахов (ЛДПР), Владислав Егоров (КПРФ), Александр Быков ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Илья Померанцев ("Гражданская сила") и действующий глава региона Глеб Никитин ("Единая Россия").

Депутаты заксобрания Нижегородской области в начале июня назначили проведение выборов губернатора на 10 сентября. Голосование продлится три дня.

Глеб Никитин был назначен врио главы региона в 2017 году, в 2018 году вступил в должность, срок его полномочий истекает в 2023 году.