28 июля, 17:09,
обновлено 28 июля, 17:18
Военная операция на Украине

Песков: ПВО нормально сработала при отражении ракетной атаки в Ростовской области

Валерий Шарифулин/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

По данным Минобороны РФ, в Таганроге упал обломок сбитой российскими системами ПВО ракеты, выпущенной украинским режимом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Кремль положительно оценил работу противовоздушной обороны, отразившей украинскую ракетную атаку по Ростовской области.

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"Там же система ПВО сработала, все работает, в этом плане все нормально", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах саммита РФ - Африка. Видеозапись комментария представителя Кремля опубликована на сайте "Известий".

По данным Минобороны РФ, в Таганроге упал обломок сбитой российскими системами ПВО ракеты, выпущенной украинским режимом. В больницу были доставлены 13 пострадавших, 10 из них госпитализированы. Позже стало известно, что в Азовском районе зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты. По данным местных властей, ракета была перехвачена над отдаленной от населенных пунктов территорией, повреждений на земле и пострадавших нет. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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