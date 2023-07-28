28 июля, 17:10,
обновлено 28 июля, 17:21
Военная операция на Украине

Песков назвал удары по гражданским объектам излюбленной практикой Киева с 2014 года

Егор Алеев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Егор Алеев/ ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ракетную атаку Украины по Ростовской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Нанесение ударов по гражданским объектам и населенным пунктам является излюбленной практикой Киева с 2014 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинскую ракетную атаку по Ростовской области.

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Видеозапись его комментария опубликована на сайте "Известий".

"Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима", - сказал представитель Кремля в кулуарах форума Россия - Африка. По словам Пескова, Киев "начиная с 2014 года стал эту сущность ярко проявлять в отношении Донбасса", а сейчас - и в отношении других районов. 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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