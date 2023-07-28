Песков назвал удары по гражданским объектам излюбленной практикой Киева с 2014 года

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал ракетную атаку Украины по Ростовской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Нанесение ударов по гражданским объектам и населенным пунктам является излюбленной практикой Киева с 2014 года. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя украинскую ракетную атаку по Ростовской области.

Видеозапись его комментария опубликована на сайте "Известий".

"Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населенным пунктам. В этом сущность киевского режима", - сказал представитель Кремля в кулуарах форума Россия - Африка. По словам Пескова, Киев "начиная с 2014 года стал эту сущность ярко проявлять в отношении Донбасса", а сейчас - и в отношении других районов.