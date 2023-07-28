Путин сообщил о планах учредить постоянный российско-африканский механизм по безопасности

Глава государства отметил, что он будет включат такие темы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной безопасности, информационные технологии, неразмещение вооружения в космосе и изменение климата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия и страны Африки планируют учредить новый постоянный механизм по вопросам безопасности и наиболее острым темам. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам саммита Россия - Африка.

"Планируется также учредить новый постоянный российско-африканский механизм для координации по вопросам безопасности, включая такие острые темы, как борьба с терроризмом и экстремизмом, обеспечение продовольственной безопасности, информационные технологии, неразмещение вооружения в космосе и изменение климата", - сказал он.

Путин отметил, что во время саммита Россия - Африка подтверждена приверженность государств к формированию справедливого и демократичного многополярного мироустройства, основанного на общепризнанных принципах международного права и Уставе ООН; отфиксирована совместная решимость противодействовать неоколониализму, практике применения санкций, попыткам подорвать традиционные нравственные ценности.

Он сообщил, что на саммите в Петербурге подтверждена сочинская договоренность раз в три года проводить российско-африканские встречи на высшем уровне. "В период между саммитами Россия - Африка будет действовать механизм диалогового партнерства. Продолжатся регулярные политические консультации по линии министерств иностранных дел России, стран Африки и руководства Африканского Союза", - добавил президент.

По его словам, много конструктивных идей, полезных практических соображений было высказано африканскими партнерами в ходе встреч на саммите. "Мы их безусловно будем учитывать", - пообещал Путин.