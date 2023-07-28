Путин пообещал ЦАР поддержку в усилении ее обороноспособности

Президент России отметил, что Москва в том числе планирует оказывать республике помощь в борьбе с экстремистскими и террористическими группировками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет поддерживать руководство Центрально-Африканской Республики в его работе по укреплению обороноспособности и суверенитета страны.

"Последовательно поддерживаем усилия руководства Центрально-Африканской республики по укреплению суверенитета и обороноспособности, в борьбе с экстремистскими и террористическими группировками", - обратился глава российского государства к президенту ЦАР Фостен-Арканжу Туадера.

"Оказываем вам практическое содействие и намерены это делать и дальше", - пообещал Путин.

"Опираясь на проверенные временем традиции еще советско-африканской дружбы, имеем в виду последовательно развивать взаимовыгодные связи со странами континента, расширять сотрудничество по всем направлениям: в политике, в экономике и в гуманитарной сфере", - отметил российский лидер. Он признался, что Москва высоко ценит "искреннее стремление президента ЦАР к всестороннему продвижению российско-центральноафриканского партнерства".

Российский лидер констатировал, что "пока торгово-экономические связи отстают от общего уровня сотрудничества". "Но мы настроены на выправление этой ситуации, в том числе за счет продвижения ряда перспективных проектов", - сообщил Путин. Он рассчитывает, что делегация ЦАР, приехавшая в Санкт-Петербург, проведет полезные контакты с российскими коллегами, поскольку "серьезный потенциал видится на таких направлениях, как совместная добыча полезных ископаемых, развитие энергетики и агропромышленного комплекса, поставки российского оборудования и сельхозтехники".

Гуманитарная поддержка ЦАР

Отдельно президент РФ выделил гуманитарную поддержку ЦАР, напомнив, что год назад в качестве добровольного целевого взноса России по линии Всемирной продовольственной программы ООН ЦАР безвозмездно передана партия продовольствия.

"Отмечаем растущий интерес центральноафриканцев к повышению высшего образования в России, в этой связи квота стипендий для центральноафриканских студентов за счет федерального бюджета России на 2023/24 учебный год увеличена", - подчеркнул глава российского государства.

По его оценке, "большой вклад в расширение гуманитарных связей вносит основанный в 2021 году российский культурных центр, в котором функционируют курсы русского языка, а также проводятся просветительские мероприятия, позволяющие центральноафриканцам лучше узнать историю, культуру России".

"Наши государства выступают с общих позиций на международной арене, мы координируем шаги по ключевым региональным и глобальным вопросам и ценим поддержку, которую вы оказываете нам в рамках ООН и в других международных организациях", - обратился Путин к Туадера.