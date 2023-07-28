Путин считает, что референдум в ЦАР повысит внутриполитическую стабильность в этой стране

Президент России поблагодарил за приезд в Санкт-Петербург лидера Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжема Туадеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что референдум по обновлению Конституции Центрально-Африканской Республики повысит внутриполитическую стабильность в этой стране.

На встрече с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадера глава российского государства поблагодарил его за приезд в Санкт-Петербург, "несмотря на важное внутриполитическое мероприятие - общенациональный референдум по обновлению конституции". "Желаю его успешного завершения на благо республики и ее граждан. Мероприятия подобного рода, безусловно, направлены на повышение внутриполитической стабильности, а это основа развития, в том числе и в экономике", - указал Путин.

В конце мая президент ЦАР объявил, что проект новой конституции будет вынесен на общенациональный референдум. Действующая Конституция ЦАР является 13-й по счету с момента обретения страной независимости от Франции летом 1960 года. Она ограничивает полномочия главы государства двумя сроками. Туадера уже дважды избирался президентом ЦАР - в феврале 2016 года и декабре 2020 года.

Между тем советник президента ЦАР в ранге министра Фидель Гуанжика заявил AFP, что в случае принятия новой конституции Туадера может добиваться очередного избрания на пост главы государства.