Посол РФ в Британии назвал очень прочными позиции Москвы на Африканском континенте

По словам Андрея Келина, это показал успех саммита Россия - Африка

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Успех саммита Россия - Африка показывает, что позиции Москвы на континенте очень прочны. Об этом посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в эфире телеканала "Россия-24".

"Сам успех саммита, который сегодня уже очевиден, свидетельствует о том, что позиции России в Африке очень прочны, а наши противники очень сильно это переживают. Выдавить Россию пока ну никак у них не получается", - сказал он.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.