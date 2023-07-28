Россия и страны Африки подписали меморандум об основах взаимоотношений и сотрудничестве

Как сообщили в МИД РФ, документ закладывает договорно-правовую основу отношений Москвы с Экономическим сообществом государств Центральной Африки

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство России и Экономическое сообщество государств Центральной Африки подписали меморандум об основах взаимоотношений и сотрудничестве. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"28 июля в Санкт-Петербурге на полях второго саммита Россия - Африка министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и председатель комиссии Экономического сообщества государств Центральной Африки (ЭСГЦА) Жилберто да Пьедаде Вериссимо в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и ЭСГЦА об основах взаимоотношений и сотрудничестве", - говорится в сообщении.

Меморандум закладывает договорно-правовую основу отношений России с этим интеграционным объединением и призван содействовать дальнейшему поступательному продвижению взаимодействия в экономической, гуманитарной, социальной областях. В рамках его реализации планируется проведение регулярных консультаций между сторонами и разработка отдельных программ сотрудничества.

ЭСГЦА объединяет 11 стран Центральной Африки - Анголу, Бурунди, Габон, Камерун, Конго, ДРК, Руанду, Сан-Томе и Принсипи, ЦАР, Чад, Экваториальную Гвинею. Оно было создано в 1983 году в целях развития интеграционных процессов между странами-участницами, содействия всестороннему углублению регионального сотрудничества с опорой на собственный экономический потенциал, продвижения к созданию общего рынка.