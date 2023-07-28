Путин заявил, что РФ поддерживает Ливию в достижении устойчивой стабильности

Глава государства назвал одним из приоритетов во взаимодействии с Триполи энергетику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает одним из приоритетов во взаимодействии с Ливией энергетику. Глава российского государства также пообещал поддержку Москвы в достижении устойчивой стабильности в Ливии.

"Конечно, на повестке дня вопрос достижения устойчивой стабилизации в Ливии, мы прекрасно это понимаем, отдаем в этом отчет. Россия намерена и далее содействовать продвижению на ключевых треках урегулирования на основе обеспечения единства, суверенитета и территориальной целостности ливийского государства", - заявил российский лидер на встрече с председателем Президентского совета государства Ливия Мухаммедом аль-Менфи. "Я услышал, что вы сегодня сказали по поводу вывода всех вооруженных сил третьих стран. Вы знаете тоже нашу позицию, сейчас поговорим тоже об этом поподробнее", - обратился Путин к ливийскому коллеге.

Президент РФ назвал Ливию давним партнером РФ в Северной Африке. "У нас многолетний опыт продуктивной совместной работы и, думаю, что потенциал нашего взаимодействия далеко не исчерпан", - заметил Путин. При этом, по его оценке, "торгово-экономические связи, кооперация развиваются в целом неплохо". "Товарооборот в 2022 году вырос на 67,5%, это, конечно, хороший показатель, а в январе-апреле [2023 года] увеличился еще почти в два раза", - констатировал глава российского государства.

Среди приоритетных направлений взаимодействия двух стран Путин перечислил "промышленную и транспортную инфраструктуру, энергетику". "Россия и Ливия взаимодействуют в рамках различных многосторонних организаций и форматов, включая ОПЕК+ и форум стран - экспортеров газа, что способствует обеспечению стабильности мировых энергетических рынков", - подчеркнул российский лидер.