Путин отметил рост импорта товаров из Камеруна в Россию в 17,5 раза

Глава государства выступил за активизацию политического диалога и развитие контактов на всех уровнях двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Камерун существенно нарастил поставки товаров в Россию - в 2022 году их объем увеличился в 17,5 раза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Камеруна Полем Бийя.

"Выступаем за активизацию нашего политического диалога и развитие контактов на всех уровнях. Двусторонний товарооборот, к сожалению, в прошлом году немножко просел. Несмотря на определенное проседание российского экспорта, все-таки импорт из Камеруна в Россию вырос - сразу в 17,5 раза", - указал он.

Главное, продолжил президент РФ, - обеспечить устойчивость торговых показателей. Глава российского государства также отметил, что связи между РФ и Камеруном выстраиваются в духе взаимного уважения, партнерства. "В следующем году будем отмечать 60-летие установления дипломатических отношений. Рассчитываем, что наша встреча придаст дополнительный импульс укреплению взаимодействия наших двух стран", - добавил он.

Политическое и гуманитарное сотрудничество

Путин остановился и на других направлениях сотрудничества. Он заверил, что РФ будет и далее содействовать обучению квалифицированных кадров для Камеруна в российских вузах. "Всего в нашей стране прошли подготовку около 2 тыс. специалистов. В настоящее время в России обучаются 814 граждан Камеруна, в том числе 47 - по госстипендиям, - привел он статистику. - На следящий год мы удвоили квоту для граждан из Камеруна до 100 мест".

Российский лидер сообщил, что Москва видит рост интереса среди камерунцев к изучению русского языка. В апреле 2023 года в городе Дуале начал функционировать центр открытого образования на русском языке, который сегодня посещает более 150 школьников и студентов, указал он.

"Созвучны подходы России и Камеруна к международным проблемам. Мы отстаиваем полицентричную модель мироустройства, принципы верховенства права, непринятия диктата и недопустимости двойных стандартов в мировых делах. Признательны за вашу поддержку ряда российских инициатив на площадке ООН. В общем, на мой взгляд, мы действуем достаточно энергично и в целом добиваемся успехов на ключевых направлениях", - подытожил президент РФ.

Путин поблагодарил своего камерунского коллегу за то, что тот решил лично возглавить делегацию своей страны на саммите Россия - Африка. "Это ваш первый визит в Россию. Мы с вами были в контакте, разговаривали по телефону. Спасибо, что вы приняли решение приехать лично", - обратился российский лидер к своему визави.