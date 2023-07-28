РФ и Эфиопия подписали меморандум по обеспечению международной информационной безопасности

В МИД России отметили, что документ свидетельствует о высоком уровне доверия и близости подходов стран в этой сфере

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, сообщается на сайте МИД РФ.

"28 июля в Санкт-Петербурге на полях второго саммита Россия - Африка министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и государственный министр иностранных дел Федеративной Демократической Республики Эфиопии Месгану Арега подписали соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Федеративной Демократической Республики Эфиопии о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документ свидетельствует о высоком уровне доверия и близости подходов стран в этой сфере и отражает готовность совместно противодействовать вызовам и угрозам, содействовать формированию на равноправной и недискриминационной основе глобального безопасного информационного пространства.

Кроме того, соглашение закладывает правовой фундамент для реализации совместных инициатив, предусматривает развитие контактов между заинтересованными органами двух стран по всему спектру вопросов МИБ, в том числе посредством проведения на регулярной основе двусторонних межведомственных консультаций по этой тематике, а также ставит целью способствовать обмену компетенциями, наращиванию практического потенциала.