Наследство колониализма и спасение демократии. Итоги саммита Россия - Африка

Африканские страны по-прежнему страдают от проявления колониализма, в частности в экономической сфере, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка. Москва, в свою очередь, предпринимает усилия для того, чтобы облегчить долговое бремя, которое несут страны континента.

Африканские лидеры говорили о важности сотрудничества в сфере безопасности, в том числе продовольственной. А Россия поделилась планами увеличить дипломатическое присутствие на континенте.

ТАСС собрал основные события и высказывания саммита.

Москва прощает долги

Россия выделит более $90 млн для снижения долговой нагрузки африканских стран. Как уточнил Путин, к настоящему времени общая сумма списанной Россией задолженности составляет $23 млрд.

Сейчас вопросы с долгами стран Африканского континента перед Россией урегулированы на 90%, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия - Африка Олег Озеров. "Остались некоторые вопросы финансового порядка. Но речь не идет о прямом долге. Здесь речь идет об определенных финансовых соглашениях и обязательствах сторон", - отметил он.

Запад стремится сохранить "господствующее положение в Африке, препятствует проведению реформ и оказывает давление, используя финансовую задолженность, что разрушает экономику и увеличивает бедность и нищету", заявил председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи.

Наследие колониализма

Союзники Африки, в том числе Россия, Индия и Китай, могли бы покупать у стран континента не сырье, а готовую продукцию. С таким предложением выступил президент Уганды Йовери Кагута Мусевени. "Например, обработанный кофе - не зерновой, а уже готовый, шоколад вместо какао-бобов, текстиль вместо хлопка, сталь вместо железной руды, электрические аккумуляторы вместо лития", - объяснил он.

На примере рынка кофе, ситуацию на котором он охарактеризовал как "современную форму рабства", Мусевени показал перекосы в современной международной торговле. "Мы производим 280 тыс. мешков [кофе] ежегодно. Германия - страна, которая не производит и не выращивает кофе, но зарабатывает на кофе в год больше, чем все африканские страны", - сказал угандийский лидер.

По мнению Мусевени, Африка попала в ловушку. Так, килограмм сырого кофе стоит $2,5, обжаренный кофе стоит $40, и обжарка производится за пределами Африки. "Вся эта добавленная стоимость производится за пределами Африки. Это проблема, в результате которой был замедлен рост Африки", - констатировал он.

Путин указал, что некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и "по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности в экономической, информационной и гуманитарной сферах".

Сотрудничество в сфере безопасности

Участники саммита договорились, что будет учрежден новый постоянный российско-африканский механизм по вопросам безопасности. Структура займется вопросами борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения продовольственной безопасности, неразмещения вооружения в космосе.

Отметив, что развитию Африканского континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство, российский лидер указал, что РФ предлагает помощь в противостоянии перечисленным угрозам: в частности, Россия продолжит подготовку военнослужащих и сотрудников органов правопорядка африканских стран в своих специализированных учебных заведениях. Кроме того, Москва поставляет африканским странам "широкую номенклатуру вооружений и техники", в том числе бесплатно - "с целью укрепления безопасности и суверенитета этих государств".

На континенте чувствуют внимание со стороны Москвы. Как подчеркнул президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера, поддержка РФ помогла спасти демократию в его стране. "Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь нашей стране, нашим вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями", - сказал он.

Мали смогла укрепить свои вооруженные силы и обеспечить безопасность благодаря помощи России, заявил президент переходного периода Мали Ассими Гоита. "У Мали есть военное партнерство с РФ, спасибо ей за поддержку и дружбу. <...> ВС Мали сейчас находятся в наступлении, мы значительно сократили число [террористических] атак на [наши] военные базы, смогли обеспечить безопасность во многих местах", - отметил он.

Поиски мира на Украине

Несколько лидеров африканских стран высказались за поиски путей урегулирования украинского кризиса. Так, президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что "переговоры и диалог, а также приверженность Уставу ООН необходимы для мирного и справедливого решения конфликтов".

"Африканская [мирная] инициатива заслуживает самого пристального внимания, ее нельзя недооценивать", - подчеркнул президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, призвавший "к окончанию российско-украинского конфликта".

Этот конфликт негативно повлиял на весь мир, считает председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. "Конечно, мы обеспокоены вопросом поставок зерновых", - сказал он. А президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что "необходимо найти срочно и быстро оперативное решение проблем поставок продовольствия в нуждающиеся страны".

Путин напомнил, что неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, однако Москва не может навязывать их. Он согласился, что "все противоречия должны решаться в ходе переговоров", но добавил, что с РФ "отказываются вести переговоры".

"Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится", - заявил журналистам председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани по итогам саммита.

По дипломатическим каналам

"Внимание России к Африке неуклонно растет", - констатировал Путин. По его словам, Москва будет наращивать дипломатическое присутствие на континенте, расширять сеть Российских центров науки и культуры (Русских домов), а также помогать африканским странам открывать посольства и консульства в РФ.

В первую очередь Москва стремится к тому, чтобы открыть свои посольства во всех тех странах континента, где они были закрыты в 1990-е годы, сказал в интервью ТАСС Озеров.

По данным раздела "Двусторонние отношения" на сайте российского дипведомства, таких стран насчитывается порядка 10.

Кроме того, Россия будет прорабатывать отмену визового режима со странами Африки. "Лозунг возвращения России в Африку подразумевает наше физическое, дипломатическое, официальное присутствие. Так что будем этим вопросом со странами заниматься", - сказал в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

О чем договорились

По итогам были приняты четыре декларации, в том числе о предотвращении гонки вооружений в космосе, сотрудничестве в сфере информационной безопасности и укреплении взаимодействия в области борьбы с терроризмом, а также план действий Форума партнерства Россия - Африка, который будет воплощать в жизнь решения саммита. Кроме того, российское правительство подписало меморандумы о взаимопонимании с Межправительственной организацией по развитию и Экономическим сообществом государств Центральной Африки.

Стороны договорились о новых форматах диалога между саммитами, которые будут проводиться раз в три года. В частности, глава МИД РФ и председатель комиссии Африканского союза планируют ежегодно проводить политические консультации.

На высшем уровне планируется создать постоянно действующий диалоговый механизм, он призван помочь в координации для борьбы с терроризмом и экстремизмом, в решении экологических проблем. Кроме того, ежегодно будет проводиться парламентский форум Россия - Африка.