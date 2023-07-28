Россия и несколько стран Восточной Африки подписали меморандум о сотрудничестве

Документ заложит "договорно-правовую основу отношений" РФ с этим восточноафриканским объединением, а также будет содействовать развитию взаимодействия, в том числе в сферах безопасности и урегулирования кризисов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Россия и страны Межправительственной организации по развитию подписали на полях саммита Россия - Африка меморандум об основах взаимоотношений и сотрудничестве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"28 июля в Санкт-Петербурге на полях второго саммита Россия-Африка министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и директор департамента по вопросам обеспечения мира и безопасности Межправительственной организации по развитию (ИГАД) Сирадж Фегесса Шиферра в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Африканского союза, президента Союза Коморских Островов Азали Ассумани подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Межправительственной организацией по развитию (ИГАД) об основах взаимоотношений и сотрудничестве", - отметили в дипведомстве.

На Смоленской площади указали, что "подписанный меморандум закладывает договорно-правовую основу отношений России с этим восточноафриканским интеграционным объединением и призван содействовать дальнейшему поступательному развитию многопланового взаимодействия, включая сферу поддержания мира и безопасности и урегулирования кризисов".

"В рамках реализации меморандума планируется проведение консультаций между сторонами и разработка отдельных программ сотрудничества", - заключили в министерстве.