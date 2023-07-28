28 июля, 20:17,
обновлено 28 июля, 20:20
Военная операция на Украине

Путин проводит встречу с африканской миссией по урегулированию на Украине

Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ POOL/ ТАСС

Общение организовали в формате рабочего обеда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами семи африканских стран - участниц миссии по урегулированию на Украине. Общение организовано в формате рабочего обеда.

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Это уже вторая такая встреча за лето. Первая состоялась 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом, и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора (на встрече президент РФ продемонстрировал своим собеседникам этот документ). 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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