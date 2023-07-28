Путин проводит встречу с африканской миссией по урегулированию на Украине

Общение организовали в формате рабочего обеда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидерами семи африканских стран - участниц миссии по урегулированию на Украине. Общение организовано в формате рабочего обеда.

Это уже вторая такая встреча за лето. Первая состоялась 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом, и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора (на встрече президент РФ продемонстрировал своим собеседникам этот документ).