28 июля, 20:28

Путин назвал ценными для РФ предложения Африки по урегулированию на Украине

Глава государства отметил, что Москва уважает принципиальную позицию своих африканских партнеров, которые выступают за сохранение стабильности и безопасности в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Москва уважает принципиальную позицию своих африканских партнеров, которые выступают за сохранение стабильности и безопасности в мире. Она также придает большое значение их предложениям по урегулированию ситуации на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем.

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"Россия и Сенегал плодотворно сотрудничают на площадке ООН. В целом хочу подчеркнуть, что в России с большим уважением относятся к принципиальной позиции Сенегала и других африканских государств в пользу сохранения стабильности и безопасности в мире, формирования более справедливой модели международных отношений, мирного урегулирования конфликтов", - сказал он.

Отдельно он упомянул и об африканской инициативе по урегулированию ситуации на Украине. "Чуть позже сегодня мы с вами и рядом других африканских лидеров продолжим начатое здесь же, в Петербурге, в июне обсуждение возможных путей урегулирования ситуации вокруг Украины в рамках африканской мирной инициативы, чему мы придаем большое значение", - добавил Путин. 

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Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСенегалРоссияСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
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