Путин заявил, что РФ действует в полном соответствии с Уставом ООН

Глава государства отметил, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия не нарушает устав ООН и действует в полном соответствии с ним, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине в рамках саммита Россия - Африка.

"Нам сегодня говорят, что мы нарушаем Устав Организации Объединенных Наций. Я так не считаю. Напротив, я уверен, что мы действуем в полном соответствии с уставом ООН", - сказал Путин. При этом глава российского государства добавил, что принципы Устава ООН должны уважаться и другими странами.

"Действительно, не должно быть двойных стандартов, односторонних санкций, попыток обеспечения своей безопасности за счет других", - заявил Путин.