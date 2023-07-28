Путин заявил о готовности РФ искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

Президент России отметил, что западные страны вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в этом случае против Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами африканских государств.

"Они забыли, что они разрушили ситуацию в Судане? Они забыли о том, что они устроили в Сирии? Плевать они хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России. Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта", - сказал Путин.

Обращаясь к главам африканских государств, президент РФ сказал: "Ваш подход, ваши идеи - это все перекликается с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины".

Вместе с тем он напомнил, что украинские власти "издали специальную нормативную базу, запрещающую переговоры с Россией". "Мы со своей стороны никогда от переговоров не отказывались, всегда говорили, что готовы к продолжению диалога", - подчеркнул Путин.

Путин повторил, что в РФ "всегда публично говорили о том, что готовы к переговорам". Он напомнил, что ранее "был фактически согласован проект этого [мирного] договора". "Но после отвода наших войск из-под Киева - а нас просили это сделать, чтобы создать условия для заключения окончательного договора - киевские власти отказались от всех прежних договоренностей", - сказал он.

"Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне. Я сейчас не буду говорить о деталях того, о чем мы договаривались, думаю, это будет не очень корректно. Но не все это знают, а мы это знаем хорошо, что Киев получил свою независимость и самостоятельность при распаде Советского Союза на основе декларации о независимости, а в этой декларации черным по белому было написано, что Украина является нейтральным государством. И для нас это имеет принципиальное значение, зачем Запад начал втягивать Украину в НАТО, нам не очень понятно", - заключил Путин, добавив, что, по мнению Москвы, именно это и создает фундаментальную угрозу интересам России.