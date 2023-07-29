Путин завершит серию переговоров после саммита Россия - Африка

Всего в графике президента РФ пять встреч

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после работы на двухдневном саммите Россия - Африка сегодня продолжит и завершит серию отдельных встреч с руководителями африканских стран.

Планируется, что собеседниками главы российского государства будут президент ЮАР, лидеры Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, переходного периода Мали, Республики Конго.

Серию двусторонних переговоров в Санкт-Петербурге Путин начал 26 июля, когда переговорил с лидерами Египта и Эфиопии. В четверг и пятницу, в дни саммита, череда встреч продолжилась беседами с руководителями Бурунди, Зимбабве, Камеруна, Ливии, Мозамбика, Сенегала, Уганды, ЦАР, Эритреи, а также с президентом Союза Коморских Островов, возглавляющим Африканский союз.

Таким образом, у главы российского государства состоятся отдельные встречи с каждым из руководителей африканских стран, приехавших на саммит.

Вторая встреча в верхах Россия - Африка, на которую, несмотря на давление Запада, прибыли делегации почти 50 стран континента, включала дискуссии на экономическом и гуманитарном форуме, пленарные заседания и деловые обеды, один из которых был посвящен украинскому урегулированию. Работа начиналась с утра и заканчивалась к полуночи. По итогам саммита был принят пакет документов о расширении взаимодействия России и государств Африки.

Второй саммит Россия - Африка состоялся спустя четыре года после первого, проведенного в 2019 году в Сочи. Теперь Путин предложил организовывать такие совещания раз в три года.