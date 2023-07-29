28 июля, 21:28,
обновлено 28 июля, 21:40

Песков: меморандума по итогам встречи Путина с лидерами Африки по Украине не планируется

Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Встреча проходила в закрытом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и представители африканской миссии по урегулированию на Украине не планируют подписывать совместный меморандум по итогам сегодняшних переговоров, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Нет. Таких планов нет", - сказал он в ответ на вопрос, планируется ли подвести итоги переговоров совместным меморандумом или каким-то другим образом с учетом того, что встреча продолжилась в закрытом режиме.

Это уже вторые такие переговоры за лето. Первые состоялись 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора (на встрече президент РФ продемонстрировал своим собеседникам этот документ). 

Теги:
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – АфрикаВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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