Попова сообщила о предложениях сотрудничества от африканских стран в борьбе с инфекциями

По словам главы Роспотребнадзора, ведомство оперативно на них реагирует

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Россия продолжает получать от африканских стран предложения по сотрудничеству в сфере борьбы с инфекциями, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Второго саммита Россия - Африка.

"В первую очередь получаем заинтересованные предложения от стран Африканского континента. Мы очень оперативно реагируем", - сказала Попова.

По словам руководителя ведомства, Роспотребнадзор ведет системную политику в части партнерства с африканскими странами.

"Шаги, которые были сделаны, обсуждались на уровне президентов стран. Из уст президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина прозвучали слова большого интереса к выстраиванию партнерских отношений с африканскими странами в части противодействия инфекционным заболеваниям, которые наносят непоправимый ущерб африканскому континенту", - добавила Попова.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, было "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.

Полный текст интервью будет опубликован 31 июля в 11:00 мск.