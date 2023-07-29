Депутатов Госдумы обязали согласовывать посещения подразделений в новых регионах

По словам источника, такие поездки будут возможны на военно-воздушных судах

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы теперь должны уведомлять спикера палаты Вячеслава Володина или его первых заместителей о своем намерении посетить воинские части или подразделения в новых регионах, а также согласовывать поездки с министром обороны Сергеем Шойгу или начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Это касается только посещения воинских частей и подразделений в новых регионах. Если депутат намеревается посетить воинскую часть или подразделение, то необходимо уведомить о своей поездке председателя Госдумы или его первых заместителей, а также согласовать намерение своей поездки с министром обороны или начальником Генштаба", - сказал собеседник агентства. По его словам, такие поездки будут возможны на военно-воздушных судах.

Источник при этом уточнил, что поручение "не касается поездок на новые территории для посещения любых других объектов, например школ, социальных объектов, или для проведения встреч с избирателями", это согласования не требует.

Исключения для рабочей группы

Члены рабочей группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, заявили ТАСС, что для них никаких ограничений не вводили. "Это не касается рабочей группы по СВО, которая создана указом президента РФ [Владимира Путина], которую возглавляет Андрей Анатольевич Турчак", - сказал координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий (фракция "Единая Россия").

По мнению парламентария, введение порядка согласования, скорее всего, вызвано тем, что его коллеги, которые приезжают в зону СВО, "во-первых, ездят без сопровождения, бронежилетов, касок, что влечет возможный ущерб для их здоровья". Во-вторых, продолжил Водолацкий, во время посещения депутатами подшефных территорий ВСУ могут ударить по тем или иным объектам, что также опасно.

"Я такого не слышал. Я вхожу в рабочую группу, которую президент сформировал в декабре прошлого года, которую возглавляет Турчак. И у нас никаких ограничений нет ни по одному вопросу", - сказал депутат Госдумы от фракции КПРФ Казбек Тайсаев.

Важность присутствия

"Личное посещение расположений для меня было важно только на первом этапе. Спасибо Владлену Татарскому, что настроил на волну. Для текущей работы по помощи мобилизованным мое личное присутствие в расположениях некритично", - сказал ТАСС член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов (фракция "Справедливая Россия - За правду").

По словам депутата, по поступившим к нему 2,5 тыс. обращений мобилизованных и их родственников в 45% случаях проблемы хотя бы частично решены. "При этом лично я не посетил и 10% заявителей. Хватает документов и прочей фактуры", - заметил он, выразив благодарность Турчаку, Минобороны, главе комитета по обороне Андрею Картаполову.