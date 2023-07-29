Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН в связи с обстрелом Таганрога

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру России, подвергающие риску гражданское население, являются тактикой, "свидетельствующей о террористическом характере киевского режима"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по факту обстрела Киевом жилой инфраструктуры Таганрога.

"В связи с <...> обстрелом жилой инфраструктуры города Таганрога обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Ф. Тюрку и в другие компетентные международные органы с просьбой предать огласке и обратить внимание общественности на этот возмутительный факт нарушения норм международного гуманитарного права со стороны украинских вооруженных формирований", - написала она в своем Telegram-канале.

Москалькова также отметила, что целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру РФ, подвергающие риску гражданское население, - тактика, "бесспорно свидетельствующая о террористическом характере киевского режима".