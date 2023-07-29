29 июля, 08:00,
обновлено 29 июля, 08:01
Саммит Россия – Африка

Оверчук анонсировал переговоры о создании ЗСТ между Египтом и ЕАЭС в августе-сентябре

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По словам вице-премьера РФ, обе стороны выразили заинтересованность в создании такой зоны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Шестой раунд переговоров между ЕАЭС и Египтом о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) ожидается в августе-сентябре. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в интервью ТАСС на полях второго саммита Россия - Африка.

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"Если говорить уже более конкретно о сегодняшнем дне, у нас идут переговоры о подписании соглашения о свободной торговле с Египтом. Уже прошло пять раундов переговоров. В августе-сентябре ожидается шестой раунд", - сказал он.

"Загадывать, когда будут завершены [переговоры], еще рано. Переговоры идут, и обе стороны выражают заинтересованность в создании такой зоны", - добавил вице-премьер. 

Теги:
ЕгипетРоссияСаммит Россия – АфрикаОверчук, Алексей Логвинович
© Информационное агентство ТАСС
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