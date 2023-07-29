Посол РФ сообщил о росте числа туристов, прибывающих из России на Кипр

При этом, по словам Мурата Зязикова, их количество "могло бы быть значительно больше, если бы не действующие ограничения"

НИКОСИЯ, 29 июля. /ТАСС/. Туристический поток из РФ на Кипр, несмотря на присоединение республики к антироссийским санкциям и отсутствие прямого авиасообщения, не прекратился, хотя бюджет острова продолжает терять из-за сокращения российского сегмента. Об этом сообщил в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС посол России на Кипре Мурат Зязиков.

"Число туристов из РФ, прибывающих на Кипр в летний сезон, растет, хотя, конечно, могло бы быть значительно больше, если бы не действующие ограничения. Рассчитываем, что власти республики примут решение о восстановлении прямых авиарейсов, ведь речь идет о многочисленных родственных связях, люди должны иметь возможность без препятствий приехать друг к другу, посмотреть детей и внуков", - подчеркнул он.

По словам Зязикова, последние данные Статистической службы страны показывают, что с января по конец июня Кипр посетило более 29 тыс. россиян. "Те, кто любит уникальную природу Кипра, эту удивительно красивую страну и ее доброжелательный народ, готовы терпеть неудобства и лететь с пересадками", - продолжил глава российской дипмиссии. "Но факт остается фактом, бюджет республики продолжает терять на сокращении числа российских туристов, которые в статистических отчетах за прошлые годы традиционно занимали вторую строчку по количеству прибытий. Сейчас большая их часть выбрала для себя другие направления из чисто финансовых соображений", - сказал Зязиков. Для сравнения он отметил, что в доковидный 2019 год на Кипре побывали более 800 тыс. россиян.

Посол напомнил, что с 1 августа начинает работать система оформления электронных виз, действительных на всей территории Российской Федерации. Сейчас такая виза доступна для граждан 52 государств, в том числе Кипра. Оформить ее можно менее чем за одну неделю. "Российские власти делают все для того, чтобы создать максимально комфортные условия для иностранных туристов", - подчеркнул Зязиков.

После присоединения к антироссийским санкциям ЕС и закрытия своего воздушного пространства для самолетов из РФ Кипр лишился значительной части российских туристов и, как следствие, доходов в свою казну. Выпавший российский сегмент власти стремятся заполнить за счет других государств. Кипрские чиновники рассчитывали, в частности, на приток туристов из таких стран, как Великобритания, Германия, Израиль, стараясь также привлечь гостей из стран Персидского залива. Кроме того, они обратили свое внимание на Китай.

В конце апреля Координационный совет российских соотечественников на Кипре запустил сбор подписей в поддержку петиции с призывом к властям республики возобновить прямое авиасообщение с Россией. Она была размещена на онлайн-платформе change.org, которая не имеет юридической силы, но при этом считается авторитетной площадкой для местных властей.