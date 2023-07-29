По итогам встречи Путина с африканской миссией по Украине опубликуют заявление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и участники африканской мирной миссии примут совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров по Украине.
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Сейчас оно готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено", - анонсировал представитель Кремля.