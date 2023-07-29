29 июля, 08:51,
обновлено 29 июля, 08:58
Саммит Россия – Африка

По итогам встречи Путина с африканской миссией по Украине опубликуют заявление

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно готовится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и участники африканской мирной миссии примут совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров по Украине.

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Сейчас оно готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено", - анонсировал представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
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