По итогам встречи Путина с африканской миссией по Украине опубликуют заявление

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, оно готовится

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и участники африканской мирной миссии примут совместное заявление по итогам состоявшихся переговоров по Украине.

Сейчас оно готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"По итогам этой встречи сейчас готовится краткое совместное заявление, которое, как только будет согласовано, сразу будет выпущено", - анонсировал представитель Кремля.