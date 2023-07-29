Путин и четыре африканских лидера примут участие в параде ко Дню ВМФ 30 июля

В параде в качестве гостей будут участвовать также представители "уровнем пониже" еще пяти стран - участниц форума Россия - Африка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 30 июля, примет участие в Санкт-Петербурге в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра Путин примет участие в Главном военно-морском параде - и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы", - сказал Песков.

В параде в качестве гостей будут участвовать также четверо африканских лидеров, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия - Африка, и представители "уровнем пониже" еще пяти стран - участниц российско-африканского форума, сообщил пресс-секретарь президента.