29 июля, 08:52,
обновлено 29 июля, 09:01
Саммит Россия – Африка

Путин и четыре африканских лидера примут участие в параде ко Дню ВМФ 30 июля

В параде в качестве гостей будут участвовать также представители "уровнем пониже" еще пяти стран - участниц форума Россия - Африка, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 30 июля, примет участие в Санкт-Петербурге в Главном военно-морском параде по случаю Дня ВМФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Завтра Путин примет участие в Главном военно-морском параде - и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы", - сказал Песков.

В параде в качестве гостей будут участвовать также четверо африканских лидеров, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия - Африка, и представители "уровнем пониже" еще пяти стран - участниц российско-африканского форума, сообщил пресс-секретарь президента. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичСаммит Россия – Африка
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