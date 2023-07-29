Балицкий заявил об отбитой попытке ВСУ атаковать Старомайорское на запорожском направлении

Как отметил врио губернатора Запорожской области, противник понес существенные потери

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Российские силы отбили попытку двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать в районе села Старомайорское на запорожском направлении, противник понес существенные потери. Об этом сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"На времевском направлении, в районе населенного пункта Старомайорское, противник силами двух штурмовых бригад предпринял попытку атаковать наши позиции. Наши ребята в ходе боя откинули противника назад. Противник понес существенные человеческие потери", - написал он в своем Telegram-канале.

По оценке главы Запорожской области, сил противника недостаточно для продвижения на этом направлении.

"Планы противника понятны, они рассчитывали занять позиции в Старомайорском, чтобы иметь преимущество для наступления в направлении Урожайного и Старомлиновки. Но их расчет никогда не учитывает, что их сил слишком мало для таких выпадов. Наша оборона крепка, а подготовка и боевой дух ребят высокий", - добавил Балицкий.

28 июля председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил ТАСС, что с начала наступления в июне ВСУ потеряли более 3 тыс. военнослужащих при попытках занять село Старомайорское на времевском направлении запорожской линии боевого соприкосновения.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тыс. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.