Песков: гости саммита Россия - Африка восхитились Петербургом и организацией мероприятия

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, они "выражали признательность и поздравляли президента РФ Владимира Путина"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Гости саммита Россия - Африка восхитились Санкт-Петербургом и высоко оценили уровень организации самого мероприятия. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все восхищались Санкт-Петербургом, восхищались уровнем организации саммита, выражали признательность и поздравляли президента [РФ Владимира Путина]", - сказал представитель Кремля.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, было "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.