Путин высоко оценил уровень организации саммита Россия - Африка

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что мероприятие "не заключалось только во встречах в верхах"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает уровень организации саммита Россия - Африка, прошедшего в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент действительно высоко оценивает уровень подготовки самого саммита", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что саммит "не заключался только во встречах в верхах". "На полях саммита и форума проходило очень много мероприятий - и спортивных, и в области науки и образования, и высшего образования, и по линии СМИ, по линии медиа", - перечислил Песков. Он отметил, что на саммите шел широкий диалог по целому ряду тем, интересных как российским, так и африканским участникам.

Отвечая на вопрос, какая регулярность будет у саммита в будущем, Песков напомнил, что это мероприятие условлено проводить раз в три года, о чем говорилось в совместной декларации по итогам.

Второй саммит Россия - Африка прошел в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоялся экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, было "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступил Фонд Росконгресс. ТАСС являлся фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также провел Второй медиафорум Россия - Африка.