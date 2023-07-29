Путин назвал продуктивным диалог с коллегами из Африки, несмотря на позднее время

По мнению президента, состоявшееся общение на саммите Россия - Африка "пошло на пользу двусторонним отношениям РФ и ЮАР и отношениям с Африканским континентом в целом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что позднее время не помешало эффективной работе на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию.

"Мы вчера довольно поздно закончили - уже это было полвторого, около двух часов ночи по Москве, но зато мы очень активно и, на мой взгляд, продуктивно поработали", - обратился глава российского государства к коллеге из ЮАР Сирилу Рамапосе, с которым проводит встречу в Константиновском дворце.

По мнению Путина, состоявшееся общение на саммите Россия - Африка 27-28 июля "пошло на пользу двусторонним отношениям [РФ и ЮАР] и отношениям с Африканским континентом в целом". Российский лидер полагает, что такой результат удалось достичь в том числе благодаря президенту ЮАР, который принимал "самое активное участие в подготовке этой встречи".

Президент ЮАР приехал в Константиновский дворец на российском лимузине "Аурус" сразу после полудня. В начале переговоров на пару минут возникла заминка из-за того, что Рамапосе понадобилась помощь членов делегации, чтобы наладить работу наушника с синхронным переводом. "Сейчас перевод просто должен быть", - объяснил Путин коллеге.

Путин с 26 июня проводит в Санкт-Петербурге серию отдельных двусторонних встреч со всеми руководителями африканских стран, приехавших на саммит. Рамапоса первый из пяти собеседников российского лидера.