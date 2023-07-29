Путин заявил, что Россия сделает все, чтобы помочь ЮАР успешно провести саммит БРИКС

Президент РФ напомнил, что в 2023 году республика является председателем в БРИКС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Москва сделает все необходимое, чтобы помочь Претории провести саммит БРИКС в августе на самом высоком уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из ЮАР Сирилом Рамапосой.

Он напомнил, что в 2023 году Южно-Африканская Республика является председателем в БРИКС. "Тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках этого объединения в интересах углубления стратегического партнерства всей "пятерки". Уверен, что и встреча, которую вы сейчас готовите, пройдет на самом высоком уровне. В этом нисколько не сомневаюсь. И все сделаем для того, чтобы вам помочь и поддержать вас", - заверил президент РФ своего коллегу.

Путин упомянул совместную работу и в других объединениях. "Наши страны координируют свои действия в Организации Объединенных Наций, в Группе двадцати и других многоформатных организациях", - указал он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР. Саммит объединения состоится в Йоханнесбурге в августе. Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на месте будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.