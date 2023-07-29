29 июля, 09:47
Саммит Россия – Африка

Переговоры Путина и африканских лидеров по Украине продлились около трех часов

© ТАСС/ Ruptly

По итогам встречи планируется утвердить совместное заявление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Переговоры президента России Владимира Путина с африканской миссией по Украине продлились около трех часов.

Читайте также
Урегулирование и нейтралитет Киева. Путин изложил африканской миссии позицию по Украине

Как сообщал ТАСС, они начались накануне, примерно в четверть двенадцатого. А закончились, как рассказал сам Путин, уже далеко за полночь - около 2 часов ночи.

По итогам встречи планируется утвердить совместное заявление. Сейчас оно готовится и согласовывается.

Это вторые такие переговоры за лето. Первые состоялись 17 июня в Константиновском дворце. Тогда Путин, в частности, отметил, что Москва не отказывалась вести переговоры с Киевом и что именно украинские власти выбросили на "свалку истории" парафированный в Стамбуле в марте 2022 года проект договора. На встрече президент РФ продемонстрировал своим собеседникам этот документ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияСаммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация