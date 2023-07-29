Медведев: "опасные игрища" с судами против России могут однажды стать casus belli

Как добавил зампредседателя Совета безопасности РФ, Россия презирает Международный уголовный суд и никогда к нему не присоединится

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Судебные процессы против России инициированы ее врагами от бессилия, однако такие действия в какой-то момент могут действительно стать поводом для войны. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя в своем Telegram-канале ситуацию вокруг ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

"Ордеры, прокуроры, процессы против России - все это забавы наших врагов, которыми они развлекают себя от бессилия. И все же надо помнить - это потенциально опасные игрища. И такого рода действия могут в какой-то момент действительно стать casus belli", - написал Медведев.

По его словам, Россия презирает МУС и никогда не станет его участником, а значит, его решения для Москвы ничтожны. "Наша страна не имеет никакого отношения к Римскому статуту МУС и не обязана с ним сотрудничать. Его решения для нас ничтожны до тех пор, пока мы добровольно не станем участником этой организации. А этого не произойдет никогда. Мы презираем МУС и желаем ему скорейшей и мучительной смерти от недееспособности и бессилия", - написал политик.

Медведев назвал решение МУС неисполнимым и "опасным для мира на планете", а также заметил, что "враги [России] наплевали на принципы международного права и базовые правила международных отношений". "В частности, на нераспространение действия международного договора на те государства, которые в нем не участвуют. Это краеугольный камень права международных договоров, да и договорного права в целом", - подчеркнул замглавы Совбеза.

По его мнению, доводы, которые используют "гаагские судобюрократы", - это "беспрецедентное злоупотребление выданным им в рамках Римского статута мандатом" и попытка переписать основные принципы права в угоду гегемону. Медведев, в частности, привел и опроверг доводы о том, что МУС "имеет право на осуществление любых подобных действий" и что действия суда якобы "косвенно поддерживаются" членами Совета Безопасности ООН. По мнению политика, подобные процессы против РФ - это забавы, которыми оппоненты Москвы развлекаются от бессилия, однако в какой-то момент они могут стать поводом для войны.