Медведев: России "до лампочки", что США передадут МУС сведения о действиях РФ на Украине

Как отметил зампредседателя Совета безопасности РФ, американские военные могут подвергнуться уголовному преследованию этим судом

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Решение США передать Международному уголовному суду (МУС) сведения о действиях России на Украине не беспокоит РФ, а вот американские военные могут подвергнуться уголовному преследованию этим судом. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, президент США Джо Байден "формально не участвуя" в работе МУС, "тайно руководит" этой организацией.

"Наплевав на мнение Пентагона, он приказал своей администрации передать в МУС сведения о "действиях России" на Украине. Нам-то в принципе это до лампочки. А вот Минобороны США предупреждало старика, что его действия могут открыть дорогу для уголовного преследования американских военных", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее президент США поручил сотрудникам своей администрации начать передачу МУС якобы имеющихся у Вашингтона данных о приписываемых российской стороне преступлениях на Украине. В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сославшись на требующие конфиденциальности стандарты МУС, отказалась комментировать эту информацию.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США, против этого шага Байдена выступил Пентагон. Из публикации следует, что в американском военном ведомстве считают, что любое сотрудничество США с МУС может "открыть путь для политизированного судебного преследования американских военных, дислоцированных за рубежом".

Россия не является членом МУС. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, в котором говорится, что страна не намерена становиться участником Римского статута МУС. По мнению российской стороны, суд не оправдал возложенных на него надежд и не стал подлинно независимым и авторитетным органом международного правосудия. В апреле 2022 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Москва не обязана сотрудничать с МУС, однако отметила, что Россия будет внимательно отслеживать действия суда.