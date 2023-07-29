Путин рассказал о планах возобновления работы посольства России в Буркина-Фасо

Президент РФ уверен, что работа российского диппредставительства придаст дополнительный импульс развитию отношений двух стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что начало работы посольства РФ в Буркина-Фасо поможет развитию сотрудничества двух стран.

"Придаем большое значение развитию отношений с Буркина-Фасо. Нами, в частности, принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году", - сказал глава российского государства на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

"Уверен, что работа российского посольства придаст дополнительный импульс развитию наших отношений", - подчеркнул Путин.

"Знаем, что в вашей стране относятся к России с симпатией, с интересом. Я, уважаемый господин президент, увидел это и услышал это вчера от вас в вашем выступлении", - обратился российских лидер к Траоре.

Глава российского государства заверил, что "Москва будет и впредь содействовать Буркина-Фасо в подготовке национальных кадров в России по гражданским специальностям". По его данным, "в 2023/24 учебном году для Буркина-Фасо выделено 10 государственных стипендий". "В случае заинтересованности рассмотрим возможность увеличения этой квоты", - пообещал Путин.

На саммите Россия - Африка в Санкт-Петербурге президент РФ говорил, что в ближайшее время после многолетнего перерыва возобновят работу посольства РФ в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. Заместитель министра иностранных дел РФ, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африка Михаил Богданов 28 июля говорил ТАСС, что сейчас практически все готово для открытия этих двух дипломатических представительств, также в планах - открыть посольства в Южном Судане и генерального консульства в городе Бенгази в Ливии.