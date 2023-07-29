Сальдо сообщил о 12 сбитых ракетах Storm Shadow, атаковавших железную дорогу в Крым

Как отметил врио губернатора Херсонской области, обломки "незначительно повредили будку обходчика и контактную линию"

ГЕНИЧЕСК, 29 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу пытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив 12 ракет Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить, выпустив 12 дальнобойных ракет "Шторм шэдоу". Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия, переданного в руки киевской клики Западом для "мирных целей", незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. К тому времени, как я пишу эти слова, повреждения уже устранены ремонтной бригадой", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что ВСУ пытались сорвать восстановление железнодорожного сообщения Херсонской области с Крымом. "Опять враги обстреливают именно гражданскую инфраструктуру. Убежден, что они специально устроили очередную провокацию именно накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ - Джанкой, чтобы подгадить людям. Такое впечатление, что ими движет не рациональный, пусть и циничный, расчет, а какая-то нечеловеческая злоба", - пояснил он.

26 июля председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что движение электропоездов по маршруту Геническ - Новоалексеевка - Джанкой должно быть запущено в тестовом режиме до конца июля.