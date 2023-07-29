Путин заявил, что Россия будет развивать сотрудничество с Буркина-Фасо

Как отметил президент РФ, между странами налажена коммуникация по вопросам международной повестки дня

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия будет развивать сотрудничество с Буркина-Фасо, в частности в области торговли, гражданской авиации, спорта и образования. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.

"Готовы совместно работать по развитию торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот у нас пока скромный, даже в российско-африканском измерении, но мне кажется, мы сегодня об этом поговорим, есть над чем работать", - сказал президент РФ.

По словам главы государства, ведется сотрудничество и в правовой сфере, готовятся соответствующие документы в области гражданской авиации, спорта, а также о взаимном признании образования и квалификации.

Как сообщил Путин, между Россией и Буркина-Фасо налажена коммуникация по вопросам международной повестки дня. "Отмечаем хороший уровень взаимодействия в ООН и других международных организациях", - добавил президент РФ.

Глава российского государства напомнил о том, что в начале июля правительство РФ выделило в фонд Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций $10 млн, из них $2 млн пойдет на помощь Буркина-Фасо.