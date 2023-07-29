29 июля, 12:01
Единый день голосования

Шесть человек подали документы для регистрации на выборы главы Алтайского края

Голосование пройдет 8, 9 и 10 сентября

ТАСС, 29 июля. Шесть человек подали документы на регистрацию в качестве кандидатов в губернаторы Алтайского края. В субботу завершился прием документов для регистрации, говорится в сообщении крайизбиркома.

"Шесть кандидатов на должность губернатора Алтайского края представили документы для регистрации. Сегодня, 29 июля, завершился срок подачи документов для регистрации в качестве кандидата на выборах губернатора Алтайского края", - говорится в сообщении.

Среди кандидатов действующий губернатор края Виктор Томенко, выдвинутый "Единой Россией" и уже зарегистрированный в качестве кандидата, депутаты краевого Заксобрания Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Сергей Булаев (ЛДПР), Сергей Малинкович ("Коммунисты России") и Елена Хрусталева (Российская партия пенсионеров), руководитель краевого фонда имущества Владислав Вакаев ("Новые люди"),

Выборы губернатора Алтайского края будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Также будет возможность проголосовать и дистанционно в единый день голосования, 10 сентября. 

Теги:
РоссияЕдиный день голосованияАлтайский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация