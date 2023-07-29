МИД РФ заявил, что попытки Запада испортить саммит Россия - Африка провалились

При этом, по словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, козни продолжатся

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Попытки Запада испортить второй саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге провалились, но козни продолжатся. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях второго саммита Россия - Африка.

Дипломату был задан вопрос, можно ли однозначно сказать, что все попытки Запада, если не сорвать, то испортить атмосферу форума провалились. "Абсолютно. Могу сказать, что то, что было ими задумано, не случилось. То, что они будут продолжать делать пакости нашей стране и всему миру - это тоже очевидно. Но глобально их усилия будут обречены на провал", - ответила она.

"И у этого есть совершенно четкое объяснение, - продолжила Захарова. - Дело в том, что они делают ставку на разрушение. Да, в краткосрочном плане у них могут получаться всякие козни, пакости, гадости, они поднаторели за десятилетия в этом, надо признать. Но глобально мир переживет и это. И переживает. И по одной простой причине: потому что система двуполярная, или биполярная, уже закончилась, а однополярная не случилась".

Дипломат отметила, что "сейчас начинается новый мир". "Он грядет, он наступает, он обязательно наступит - [мир], в котором будет много центров силы", - добавила она. "Я не могу сказать, сколько, где, но они будут. Они не будут управляться из одного какого-то пункта контрольного, они будут разными, они будут интересными, они будут не только связаны с географией, с географическими параметрами, - отметила Захарова. - Они будут в том числе виртуальными объединениями по интересам, по направлениям и так далее. В виде экономической интеграции, в виде гуманитарных связей. И этот мир будущего уже сейчас закладывает свои основы. По-разному, в том числе и через такие испытания, через которые проходим мы".

Завершение эпохи доминирования Запада

По словам дипломата, Запад не может с этим смириться. "Их эпоха доминирования подошла к завершению. Не потому, что это кому-то нравится или не нравится, а потому, что нет больше внутренних ресурсов, которые могли бы их вести вперед. Их доминирование, их экономический рост, их процветание полностью базировалось на ресурсах, которые они отбирали у разных континентов: Африка, Азия, - констатировала она. - Мы, кстати говоря, были постоянно донором и не всегда справедливо получали ответ на наше прекрасное отношение, часто это все заканчивалось обманами, манипуляциями и так далее. Но сейчас эта эпоха завершилась".

Захарова подчеркнула, что без внешних ресурсов Запад развиваться не может на тех скоростях, на которых привык. "А внутреннего потенциала для развития, будь то идеологического, философского, цивилизационного, экономического, да и ресурсного тоже, не хватает", - добавила она.

"Просто нечего предложить миру, заявляя о себе как о лидере. Поэтому единственное, что сейчас они используют, - это ставка на силу и на возможность разрушить все интеграционные цепочки, все структурные объединения, все интеграционные возможности, которые уже есть или намечаются, для того, чтобы не допустить возрастания количества центров, будущих центров, возвышения стран, экономик мимо воли США, - указала официальный представитель МИД РФ. - К сожалению, они сейчас будут продолжать эти самые свои попытки, но глобально это будет обречено на абсолютный провал. Поверьте: так и будет".

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС в 15:45 мск.