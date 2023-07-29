Захарова рассказала, что российские делегации в Африке приветствуют на русском языке

Официальный представитель МИД РФ назвала это самым ярким впечатлением из поездок в африканские государства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС назвала самым ярким впечатлением из поездок в страны Африки блестящий русский язык, на котором приветствуют делегации из России.

На полях второго саммита Россия - Африка она рассказала агентству, что в многочисленных турне главы МИД России Сергея Лаврова в страны континента ей больше всего "запомнилось несколько вещей". "Бывало, что прилетали и, уже непосредственно выходя из самолета, спускаясь по трапу, от технических сотрудников аэропорта мы слышали слова на прекрасном русском языке: "Наконец вы вернулись. Мы столько лет ждали российский самолет", - говорили люди, прекрасно владеющие русским языком, из местного населения. Это было действительно незабываемо", - отметила она.

Вторым ярким воспоминанием дипломат назвала принципиальную позицию африканских стран "по недопустимости навязывания им чужой точки зрения". "Честно говоря, я не ожидала услышать такие четкие, понятные слова без какого-то флера неопределенности, без этой игры в конструктивную неопределенность, - продолжила она. - У американской политики есть это понятие - конструктивная неопределенность. Африка говорила прямо и говорила о том, что это их принципиальная позиция, что они готовы вносить весомый вклад в урегулирование как посредники, но они не собираются плясать под чью-то дудку, и они будут сами формировать свое отношение, исходя из знания ситуации, знания истории и своих национальных интересов. Вот это действительно было поразительно".

Истинная свобода

Захарова указала, что третьим интересным наблюдением, которое обсуждалось в контактах и на полях саммита, стал тот поразительный факт, что "в XXI веке страны, которые были много лет и много веков колонизаторами, сами стали колониями Запада". "То есть все страны Европейского союза, [в частности] Франция, Испания, Нидерланды, они превращаются просто в подчиненных воле Вашингтона сателлитов, - пояснила представитель МИД. - Это при том, что на протяжении веков они были метрополиями. А те, кто раньше был их колониями, в частности Африка, проявляют чудеса суверенитета и независимости".

По мнению дипломата, это может быть обусловлено тем, что борьба африканцев за свободу была "проявлением истинной свободы, а не ложных слов о свободе и демократии", которые слышатся на Западе. "Вот проверка, видите, какая прошла временем. За этот короткий период бывшие хозяева мира сами стали рабами, а бывшие рабы становятся свободными людьми, которые могут отстоять правду и свою свободу", - резюмировала она.