Захарова заявила, что позиция США блокирует возможность мирных переговоров по Украине

Официальный представитель МИД РФ указала на желание Вашингтона стратегического поражения Москвы "на поле боя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Позиция администрации США, которая желает стратегического поражения России "на поле боя", блокирует возможность мирных переговоров по Украине. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях второго саммита Россия - Африка.

"Это принципиальная позиция американской администрации, которая даже не считает (необходимым добиться поражения РФ - прим. ТАСС), она сделала это своей миссией - необходимость достижения не просто результатов, а стратегического поражения нашей страны на поле боя", - сказала она, отвечая на вопрос о факторах, которые блокируют переговоры по Украине.

По словам Захаровой, такая позиция является концептуальной для США. "Несмотря на все ее безумие и нереалистичность, они все равно идут, как говорится, дорогой трудной. Куда они придут, мне тоже понятно. Но они почему-то все равно от этой идеи не отказываются. Мало того, на все слова о мире, о мирных переговорах, которые они слышат от Африки, от Азии, из Латинской Америки, они отвечают, что только поле боя и сражение", - добавила дипломат.

Официальный представитель российского дипведомства подчеркнула, что конфликт на Украине приносит США колоссальные выгоды. "Потому что конфликт позволяет им уходить от обсуждения собственных насущных проблем. Потому что конфликт для них - это возможность решить свои проблемы за счет привнесения этого хаоса в геополитические мировые дела", - указала она.

"Поэтому и в кулуарах, как вы знаете, на полях саммита [Россия - Африка] слова "мир" и "мирная инициатива" от африканцев звучали. Я знаю, что проходили соответствующие встречи. Мы благодарны за такой неподдельный, искренний интерес. Но есть объективные факторы, связанные с позицией Запада и киевского режима, который реализует как раз западную повестку", - заключила Захарова.