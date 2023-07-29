Захарова: визиты из США по маршрутам Лаврова демонстрируют глубинный кризис в Вашингтоне

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "страна, которая занимается подобными вещами, которая не может спокойно смотреть на успехи других", обречена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Визиты делегаций США вслед за маршрутами полетов главы МИД РФ Сергея Лаврова демонстрируют глубинный кризис в политике Вашингтона. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях второго саммита Россия - Африка.

Комментируя организуемые США турне американских представителей по следам визитов главы российского МИД, Захарова указала, что "это показатель глубинного кризиса". "Страна, которая занимается подобными вещами, которая не может спокойно смотреть на успехи других, которая не может позволить себе, не знаю, какого-то великодушия в отношении других стран, она обречена, - отметила дипломат. - Это я вам уверенно заявляю. Это глубочайший внутренний кризис. Это чувство какой-то дикой неуверенности у американских политиков".

По словам Захаровой, причины такой неуверенности могут проистекать из того, что американские представители "все поставили на кон". "Они заявили о том, что сейчас будут доказывать всему миру, что они правы, и что только они имеют монополию на правду. На право, на правду, на свободу, на демократию, на какие-то общечеловеческие ценности. И сейчас они, это я вам рассказываю их менталитет, их идеологию, и сейчас они всем доказывают, что это так. То, что это глупо, видимо, там никто признаться в этом еще не может. То, что это обречено, и это очевидно, тоже, видимо, для них какой-то секрет Полишинеля. И поэтому идут вот такие странные, дикие попытки какой-то компенсаторики что ли, я не знаю, попытки продемонстрировать какую-то свою особую значимость", - резюмировала дипломат.