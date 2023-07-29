"Справедливая Россия" выдвинула кандидатов на сентябрьские выборы в ЛНР

В избиркоме республики отметили, что региональным отделением партии "были выдвинуты списки кандидатов по всем избирательным кампаниям, назначенным на 10 сентября"

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" на конференции, прошедшей в Луганске, выдвинула кандидатов на выборы депутатов Народного совета (парламента) Луганской Народной Республики (ЛНР) и муниципалитетов, сообщил избирком ЛНР.

"Региональным отделением партии "Справедливая России - За правду" был выдвинут список кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР первого созыва, в который включены 73 кандидата, а также выдвинуты списки кандидатов в депутаты 28 местных советов муниципальных образований ЛНР первого созыва", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального избиркома.

В избиркоме республики отметили, что региональным отделением партии "были выдвинуты списки кандидатов по всем избирательным кампаниям, назначенным на 10 сентября 2023 года в ЛНР".

"Справедливая Россия" стала первой партией, выдвинувшей своих кандидатов на сентябрьские выборы в ЛНР.

В понедельник заместитель председателя регионального избиркома Марианна Сумская сообщила ТАСС, что в ЛНР начался процесс выдвижения кандидатов. По ее словам, 24 июля ЛДПР и "Справедливая Россия - За правду" "уведомили организующие выборы комиссии о своих мероприятиях по выдвижению списков кандидатов в депутаты". В пятницу Сумская заявила ТАСС, что "Единая Россия" уведомила избирательную комиссию ЛНР о проведении мероприятий по выдвижению списков кандидатов на сентябрьские выборы в ЛНР. 14 июля ТАСС в избиркоме ЛНР сообщили, что выдвижение кандидатов пройдет в регионе с 24 июля по 17 августа.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.