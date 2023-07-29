Путин пригласил главу Республики Конго на военно-морской парад

Парад пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на Главный военно-морской парад, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге.

"Конечно, буду рад видеть вас завтра на главном военно-морском параде", - обратился глава российского государства к Дени Сассу-Нгессо на встрече в Константиновском дворце.

Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вместе с главой государства в параде в качестве гостей будут участвовать также четверо африканских лидеров, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия - Африка, и представители "уровнем пониже" еще пяти стран - участниц российско-африканского форума.

Ранее президент своим указом постановил провести 30 июля Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а после парада в 22:30 дать артиллерийский салют.