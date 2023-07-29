29 июля, 15:44,
обновлено 29 июля, 15:50
Саммит Россия – Африка

Путин пригласил главу Республики Конго на военно-морской парад

©  ТАСС/ Ruptly

Парад пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пригласил главу Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на Главный военно-морской парад, который пройдет 30 июля в Санкт-Петербурге.

"Конечно, буду рад видеть вас завтра на главном военно-морском параде", - обратился глава российского государства к Дени Сассу-Нгессо на встрече в Константиновском дворце.

Как сообщал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вместе с главой государства в параде в качестве гостей будут участвовать также четверо африканских лидеров, которые остались в Санкт-Петербурге после саммита Россия - Африка, и представители "уровнем пониже" еще пяти стран - участниц российско-африканского форума.

Ранее президент своим указом постановил провести 30 июля Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге, а после парада в 22:30 дать артиллерийский салют. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичСассу-Нгессо, ДениРоссияКонго (РК)Саммит Россия – Африка
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация