Региональное отделение ЛДПР выдвинуло партийный список на выборах в Народный совет ЛНР

В него вошли 60 кандидатов

ЛУГАНСК, 29 июля. /ТАСС/. Луганское региональное отделение ЛДПР на партийной конференции выдвинуло списки кандидатов в депутаты Народного совета Луганской Народной Республики и 22 муниципальных советов. Об этом сообщает Telegram-канал избирательной комиссии региона.

"На конференции региональным отделением партии был выдвинут список кандидатов в депутаты Народного совета ЛНР первого созыва, в который включены 60 кандидатов, а также выдвинуты списки кандидатов в депутаты 22 местных советов муниципальных образований ЛНР первого созыва, утверждена эмблема для размещения в избирательном бюллетене, определены уполномоченные представители, в том числе по финансовым вопросам", - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня партийную конференцию в ЛНР провело местное отделения партии "Справедливая Россия - За правду", которое выдвинуло в региональный парламент 73 кандидата.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах России, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.