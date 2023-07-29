Путин отметил перспективы в развитии отношений с Республикой Конго

Глава государства заявил, что связи двух стран носят прочный характер, основанный на традициях дружбы, взаимного понимания и поддержки друг друга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Москва ценит теплое отношение Республики Конго и ее руководства к России, готова к развитию отношений между странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом республики Дени Сассу-Нгессо.

"Наши связи в двустороннем порядке с Республикой Конго носят прочный характер, основанный на традициях дружбы, взаимного понимания и поддержки друг друга", - констатировал глава российского государства. "Мы очень ценим, господин президент, что вы уделяете личное внимание укреплению двустороннего политического диалога", - обратился Путин к Дени Сассу-Нгессо, отметив, что это его четвертый визит в Россию. По мнению Путина, по итогам визита президента Республики Конго в РФ в 2019 году "удалось придать дополнительный импульс кооперации в области атомной и гидроэнергетики, в сфере добычи углеводородов". По данным президента РФ, в январе-апреле 2023 года объем двусторонней торговли увеличился на 85%. "Хороший показатель", - оценил Путин, обратив внимание на то, что в республике "эффективно работают ведущие российские компании, в том числе "Лукойл", "Яндекс", Росатом". Он добавил, что "планируется запуск целого ряда крупных проектов".

При этом глава российского государства не сомневается, что "торгово-экономическое сотрудничество имеет значительный потенциал роста". "Мы безусловно продолжим практику обучения конголезских студентов в ведущих российских вузах за счет госбюджета", - пообещал Путин. Он указал, что в 2023-2024 учебном году было увеличено число государственных стипендий для Республики Конго до 250.

По мнению российского лидера, две страны "плодотворно взаимодействуют в ООН и на других международных площадках". "Республика Конго поддерживает большинство российских проектов резолюций, в том числе в борьбе с героизацией нацизма, по неразмещению первыми оружия в космосе, по информационной безопасности", - подчеркнул Путин. Он упомянул, что республика принимала участие в африканской миссии по украинскому урегулированию, вторая встреча с которой прошла в пятницу в Санкт-Петербурге. "На мой взгляд, состоялась очень откровенная, полезная дискуссия", - отметил президент РФ. Он также заметил, что саммит Россия - Африка 27-28 июля "прошел на очень хорошем уровне и с хорошими результатами", поблагодарив Дени Сассу-Нгессо за приезд в Россию.