Российское консульство в Молдавии приостановит работу на фоне сокращения персонала

Прием прекратят с 5 августа

КИШИНЕВ, 29 июля. /ТАСС/. Российское консульство в Кишиневе приостанавливает работу после требования правительства Молдавии сократить штат дипломатов примерно на две трети до 15 августа.

"В консульском отделе посольства России в Республике Молдова по техническим причинам с 5 августа 2023 года временно приостановлен прием", - информирует дипломатическое представительство в Telegram-канале.

Ранее МИД Молдавии уведомил посла РФ Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства на 45 человек - до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Свое решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что решение Молдавии сократить численность российской дипломатической миссии является продолжением недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к России. Он подчеркнул, что подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности.