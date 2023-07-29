МИД РФ считает, что саммит Россия - Африка показал большую тягу к сотрудничеству с Москвой

Посол по особым поручениям ведомства Олег Озеров отметил, что Африка является перспективным направлением, поскольку там есть "огромный простор для принятия российских товаров", в первую очередь продовольственных

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Итоги саммита Россия - Африка стали подтверждением направленности стран континента к сотрудничеству с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Мероприятие стало очевидным подтверждением того, что в значительной части мира, прежде всего на Африканском континенте, существует огромная тяга к сотрудничеству с Россией и огромное желание сотрудничать с нашей страной", - сказал он, отметив, что страны Африки прекрасно осознают свои интересы. Озеров подчеркнул, что Африка также является перспективным направлением для РФ, поскольку там есть "огромный простор для принятия российских товаров", в первую очередь продовольственных.

"Фактически мы можем говорить о том, что этот форум явился частью СВО в каком-то смысле <...> - все эти вопросы взаимосвязаны", - подчеркнул дипломат.

Озеров в том числе отметил, что значительная часть мирового сообщества не разделят русофобские нарративы Запада. "Оказалось, что мир думает по-другому", - констатировал посол по особым поручениям МИД РФ.