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29 июля, 19:44
Саммит Россия – Африка
Путин заявил, что Африка закупает оружие у России и не боится какого-то давления извне
Африка закупает оружие у России и не боится какого-то давления извне - Путин.
Новость дополняется
Теги:
Путин, Владимир Владимирович
Россия
Саммит Россия – Африка
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