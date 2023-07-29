Путин отметил искреннее желание Африки прекращения конфликта на Украине

Глава государства отметил, что африканские государства помнят Украину как часть Советского Союза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Страны Африки искренне хотят прекращения конфликта на Украине, помня ее по-доброму как часть Советского Союза. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

"Когда мы говорим, что Советский Союз оказывал помощь африканским странам в борьбе за независимость, нужно не забывать, что в это время Украина была частью Советского Союза, они в общем и целом к Украине относятся хорошо и искренне, я хочу это подчеркнуть, искренне думают о том, что бы сделать такого, чтобы конфликт был прекращен. Это они делают не только и не сколько под давлением извне, исходя из внутренних побуждений", - сказал он.

Президент добавил, что националисты на Украине не нравились представителям стран Африки во времена Советского Союза, не нравятся и сейчас. "Некоторые [представители стран Африки] учились там, на Украине. Правда, учились на русском языке, естественно. И националисты на Украине им не нравились и тогда, и сейчас. Некоторые рассказывали, как с ними обращались тогда эти националисты", - добавил глава государства.

14 мая президент ЮАР Сирил Рамапоса заявлял, что страны Африки работают над попыткой убедить РФ и Украину начать переговоры. 16 июня мирная миссия посетила Киев, где провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день миссия была принята Путиным в Санкт-Петербурге. Основные положения африканской инициативы официально не разглашались, однако Путин отмечал близость африканской инициативы и китайского плана по урегулированию ситуации вокруг Украины.